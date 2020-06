Vụ bị cáo tự tử ở Bình Phước: Nhiều nội dung chưa được làm sáng tỏ?

(VTC News) - Khi thấy công an, 4 thanh niên trong nhóm xô xát chạy lên ô tô cố thủ và có hành vi chống đối buộc lực lượng phải nổ súng để trấn áp.

(VTC News) - Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Nguyễn Văn Long và 3 người khác để điều tra hành vi đánh bạc.

(VTC News) - Cho bạn nhậu ngủ nhờ ở nhà mình, người phụ nữ ngụ tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang bị bạn nhậu khống chế rồi hiếp dâm.

(VTC News) - Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 kẻ trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng do học sinh giỏi lớp 12 cầm đầu.