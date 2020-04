Vĩnh Phúc xử phạt gần 600 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, từ 1/4 đến 7/4, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, toàn lực lượng Công an tỉnh xử phạt 596 trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ra đường, đến nơi công cộng.

Cụ thể, Công an thành phố Phúc Yên xử phạt 69 trường hợp; Công an thành phố Vĩnh Yên phạt 81 trường hợp; Công an huyện Tam Đảo 108 trường hợp; Bình Xuyên 97 trường hợp; Sông Lô 19 trường hợp; Yên Lạc 90 trường hợp; Lập Thạch,5 trường hợp; Tam Dương 15 trường hợp; Vĩnh Tường 112 trường hợp.

Với gần 600 trường hợp trên, mỗi người vi phạm bị xử phạt 200 nghìn đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 11, Nghị định 176/2013 của Chính phủ về không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch, và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các trường hợp vi phạm đều nhận thức rõ hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và viết cam kết không tái phạm.

