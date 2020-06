Vì sao nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Nguyễn Việt Hùng bị khởi tố?

Ngày 8/6, Bộ Công an thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét nơi ở đối với 2 bị can.

Hai bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1956, trú tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM), nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

Phạm Hồng Châu (sinh năm 1957, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), nguyên Trưởng Phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

Hai bị can trên bị khởi tố theo kết quả điều tra vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý dược Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Bộ Công an thông tin việc khởi tố nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Nguyễn Việt Hùng.

Trước đó vào ngày 18/9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Vụ án được khởi tố để làm rõ sai phạm của Cục Quản lý dược và các đơn vị liên quan trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Công ty Helix Canada và nhãn mác Công ty Health 2000 Canada.

Vào tháng 12/2019, một cán bộ của Cục Quản lý dược là bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng phòng quản lý giá thuốc, cũng bị khởi tố để điều tra liên quan đến vụ VN Pharma nhập khẩu nhiều thuốc giả mạo nguồn gốc xuất xứ, trong đó có thuốc ung thư vào Việt Nam.

