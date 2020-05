Vì 2 khúc keo, nguyên phó công an xã đánh dân nhập viện

Ngày 4/5, PV VTC News tiếp nhận đơn tố cáo của anh Nguyễn Công Cường (33 tuổi, trú thôn Phú Nham Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về việc anh này bị hành hung.

Theo lời kể của anh Cường, khoảng 20h30 ngày 1/5, khi đang nằm trên giường, anh bất ngờ bị ông L.M.H. và ông N.P.Đ. (trú cùng xã) xông vào nhà khống chế.

Anh Cường bức xúc kể lại sự việc mình bị hành hung và đập bể điện thoại.

Lúc này, anh Cường cầm điện thoại ghi lại sự việc thì ông H. giật lấy và đập bể.

“Ngay tại nhà mình, tôi bị ông H. cùng ông Đ. kéo áo, trùm đầu và đánh liên tiếp vào vùng đầu, mắt trái. Nghe tiếng xô xát, mẹ tôi ở nhà dưới lật đật chạy lên và hô hoán bà con chòm xóm”, anh Cường thuật lại và cho biết, sau nửa tiếng đồng hồ bị hành hung, anh được anh trai của mình cùng hàng xóm giải vây.

21h30 cùng ngày, anh Cường được xe cấp cứu đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Trả lời VTC News, bác sĩ Lê Minh Hùng, Trưởng khoa Mắt – Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam - cho biết, qua thăm khám, anh Cường bị tụ máu xung quanh vành mắt trái và sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định.

Đề cập đến lý do mình bị 2 người trên hành hung, anh Cường cho hay, việc này xuất phát từ câu chuyện tranh chấp 2 khúc keo giữa anh và ông H.

Theo anh Cường, thời điểm cuối tháng 4, anh phát hiện 2 khúc keo (đường kính 70cm, dài 3m, trị giá khoảng 1 triệu đồng) của gia đình ở rừng Đồng Lớn bị mất trộm.

Khoa Mắt - nơi anh Cường đang được điều trị.

Sau khi tìm hiểu, anh Cường biết được ông H. là người thuê xe tải chở 2 khúc keo ra khỏi cánh rừng.

Ngay lập tức, anh Cường tìm tới nhà ông H. và tận mắt trông thấy 2 khúc keo đang được tập kết tại đây.

“Trước đây, giữa tôi và ông H. không hề có mâu thuẫn gì cả. Chỉ tới khi xảy ra tranh chấp 2 khúc keo thì mới dẫn đến việc tôi bị ông H. rủ người tới tận nhà hành hung”, anh Cường giãi bày.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an xã Duy Sơn xác nhận, ông H. từng giữ chức Phó trưởng Công an xã Duy Sơn.

“Bước đầu Công an xã xác nhận có sự việc anh Cường bị đánh, còn chuyện 2 khúc cây đó là của ai thì cần phải làm rõ. Chúng tôi đang chờ anh Cường hồi phục sức khỏe để tiến hành giải quyết vụ việc, nếu vượt quá thẩm quyền sẽ chuyển hồ sơ lên Công an huyện”, đại diện Công an xã Duy Sơn thông tin thêm.