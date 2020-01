Uống chai nước đưa tờ 500 nghìn đồng, nam thanh niên bị vây đánh

Quán nước nơi xảy ra sự việc.

Sự việc gây bức xúc trên xảy ra tại quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM (đoạn gần cầu vượt tỉnh lộ 10) chiều 8/1. Khoảng 17h, nam thanh niên chạy xe máy đến quán này để uống nước. Sau khi uống 1 chai, người này đưa chủ quán tờ 500 nghìn đồng.

Nhận tờ tiền, chủ quán nước vò mạnh bằng tay để kiểm tra rồi nói đây là tiền giả. Giữa khách và chủ quán xảy ra tranh cãi. Bất ngờ thanh niên này bị nhóm người lạ khoảng 3 – 4 xông vào đánh túi bụi rồi đưa về văn phòng khu phố gần đó để làm việc.

Qua kiểm tra, công an không phát hiện trên người thanh niên này tờ tiền mệnh giá lớn nào. Người này cho biết, tờ tiền đưa cho chủ quán lúc trước do khách hàng trả cho anh trong quá trình mua bán; công an kiểm tra xác định đây là tiền thật.

Chứng kiến sự việc, nhiều người bức xúc vì nam thanh niên bị nhóm đàn ông đánh vô cớ.