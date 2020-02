Tung tin đồn dịch 'Epola' ở Hà Nội, nam thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 10/2, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) ra quyết định xử phạt hành chính đối với P.T (SN 1985; trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội Facebook.

Cụ thể, qua quá trình ra soát tại địa bàn, Công an huyện Ba Vì phát hiện tài khoản Facebook đăng tải thông tin thất thiệt về dịch bệnh trong nhóm “Hội Đồng Hương Ba Vì” với nội dung: “Dịch epola đang hoành hành tại Ba Vì… Hiện tại trường mầm non, cấp 1, cấp 2 xã cẩm lĩnh đã được nghỉ học trong vòng 1 tuần trong thời gian dịch epola đang diễn biến phức tạp”.

P.T đăng tải thông tin thất thiệt về dịch bệnh trong nhóm “Hội Đồng Hương Ba Vì”.

Công an huyện Ba Vì xác định chủ tài khoản Facebook trên là P.T (SN 1985), trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì. Tại cơ quan Công an, T thừa nhận việc đưa thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh do T tự nghĩ ra để gây sự chú ý trên mạng. T đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an huyện Ba Vì lập biên bản và xử phạt 12,5 triệu đồng đối với T về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng.

