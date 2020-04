Truy nã nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Petroland

Ngày 16/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định số 61/ANĐT-P6 truy nã bị can Ngô Hồng Minh (SN 1960, quê tại Bắc Ninh) với tội danh khởi tố: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can Minh là nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland). Bị can này là người ký và duyệt thanh toán nhiều hợp đồng môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn nhà đất, đồng thời ký hợp đồng bán bất động sản của Petroland trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại gần 100 tỉ đồng.

Nơi cư trú của bị can Minh tại số 72/12 (số cũ 32/10A) Trương Quốc Dung, Phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc điểm nhận dạng: Chiều cao 1m70.

Bị can Ngô Hồng Minh nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) đang bị Bộ Công an truy nã.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận Minh, người dân phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: Số 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 069.333.6310 – 069.333.7042).

Trước đó, Cục An ninh Bộ Công an cũng khởi tố vụ án hình sự "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Petroland, để điều tra làm rõ những sai phạm tại Công ty Petroland.

Sau đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Minh Chính (58 tuổi, ngụ tại TP.HCM), chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Petroland, nguyên giám đốc Công ty Petroland.

Trong vụ án này, Bộ Công an cũng ra quyết định truy nã bị can Trần Hữu Giang (nguyên phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí - Petroland).