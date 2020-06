Truy nã kẻ chém công an viên ở Gia Lai thiệt mạng

(VTC News) - Công an TP.HCM vừa thông báo truy tìm Dương Đại Trí, người được cho là cầm đầu băng áo cam ở TP.HCM.

(VTC News) - Liên quan đến vụ công an viên ở huyện Chư Pưh thiệt mạng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa quyết định khởi tố và truy nã đối với nghi phạm.

(VTC News) - Thượng úy Nguyễn Cảnh An thuộc Đội CSGT Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa, người bị tố 'gạ tình', đã bị ban giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa kỷ luật.