Trốn truy nã, nam thanh niên xin vào cơ sở cai nghiện

Ngày 10/2, Tổ công tác Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ Nguyễn Minh Tú (SN 1986, ngụ phường An Khánh, TP. Cần Thơ). Tú bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Tam Điệp truy nã vào ngày 9/4/2019 về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Tú tại cơ quan công an.

Năm 2018, Tú từ TP. Cần Thơ ra TP. Tam Điệp làm tiệm tóc cùng bạn. Trong thời gian này, Tú xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên tại địa phương. Tú dùng hung khí đâm nạn nhân gây thương tích rồi bỏ trốn nên bị truy nã.

Lúc này, Tú thay đổi ngày tháng năm sinh và tên tuổi của người thân, lẩn trốn tại TP.HCM và các tỉnh. Đến tháng 11/2019, Tú nghĩ ra cách tự nguyện xin vào Cơ sở cai nghiện ma túy TP. Cần Thơ để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Hiện tổ công tác đang hoàn tất các thủ tục, di lý Tú từ Hậu Giang về Ninh Bình.

