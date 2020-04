Trốn trại 37 năm, thay tên đổi họ vẫn bị bắt

Ngày 7/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ Lưu Bàng (SN 1928, quê Quảng Nam), người này trốn khỏi trại giam vào năm 1983.

Năm 1979, Bàng bị tuyên án tù chung thân về tội “Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” và thi hành án tại trại giam Xuân Phước (thuộc Bộ Công an, nay đóng tại tỉnh Phú Yên). Đến năm 1983, Lưu Bàng “đào tẩu” khỏi trại giam.

Lưu Bàng lúc bị bắt giữ.

Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Lưu Bàng đến tỉnh Hậu Giang sinh sống. Tại đây, Bàng đổi tên họ thành Nguyễn Công Chính (SN 1942) để qua mắt công an.

Từ năm 1989 đến nay, người này cùng gia đình đến sinh sống tại thôn Tân Phước, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Công Chính là Bàng nên ngày 5/4, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, Công an huyện Phú Riềng phối hợp bắt giữ Bàng.

