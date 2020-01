Tóm kẻ móc túi tại sân bay Tân Sơn Nhất

Người đàn ông bị bắt.

Ngày 13/1, Trung tâm An ninh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị này vừa phối hợp với công an sân bay bắt giữ người đàn ông trộm cắp trong sân bay. Cụ thể, chiều 11/1, trung tâm phát hiện kẻ này đang móc túi của nam hành khách tại khu vực sảnh B ga đi quốc nội rồi bỏ chạy ra ngoài nhằm tẩu thoát. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Tân Sơn Nhất liền báo với công an sân bay và phối hợp khống chế, bắt tên trộm.

Kẻ này không mang giấy tờ tùy thân, trên người có tang vật gồm một ví cá nhân màu đen, bên trong chỉ có 3 thẻ thành viên dùng để sử dụng phương tiện công cộng tại Nhật Bản. "Đạo chích" cho biết anh ta trộm cái ví này của vị khách nam đang trên đường từ nhà ga quốc tế sang ga quốc nội.