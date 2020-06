Tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc gọi kêu cứu về gia đình

Ngày 21/6, công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan chức năng vừa tìm thấy thi thể em Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi, trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) tại cây cầu An Hải. Bé gái này mất tích 3 ngày trước.

Công an có mặt tại hiện trường tìm hiểu vụ việc. (Ảnh: CTV)

Khoảng 19h ngày 17/6, H. xin gia đình đi chơi cùng nhóm bạn (6 người cả nam và nữ). 23h cùng ngày, chị của H. nhận được cuộc gọi từ em gái và nghe tiếng H. kêu cứu. Sau đó, gia đình liên lạc lại nhiều lần nhưng không được nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Tìm hiểu của gia đình từ nhóm bạn đi cùng thì trong lúc đi chơi, H. nói về nhà trước và một nam thiếu niên đang chờ sẵn để đón.

Một lãnh đạo huyện Tuy An cho biết, đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y để điều tra làm rõ.