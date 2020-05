Thuê phòng trọ tổ chức đánh bạc, thu lợi 450 triệu đồng

Theo Công an TP Thuận An, ngày 28/4, lực lượng công an bắt quả tang 29 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn bằng tiền, tại 2 căn nhà trọ thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Tại hiện trường, công an thu giữ trên chiếu bạc khoảng 24 triệu đồng, hơn 182 triệu đồng các đối tượng mang theo để chơi bạc cùng nhiều dụng cụ đánh bạc và các loại hung khí.

Đối tượng Trần Quốc Hải.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 2/2020, đối tượng Trần Quốc Hải (39 tuổi, ngụ TP Thuận An) thuê 2 phòng trọ nói trên để tổ chức cho các con bạc tới chơi và thu tiền xâu.

Cứ mỗi ván Hải sẽ thu 500.000 đồng tiền xâu. Đến thời điểm bị bắt Hải đã thu lợi bất chính khoảng 450 triệu đồng.

Hàng ngày, Hải thuê 4 đàn em và phát bộ đàm để làm nhiệm vụ cảnh giới xung quanh và quản lý sòng bạc.

