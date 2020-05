Thua bạc, người đàn ông ở Quảng Nam uống thuốc trừ sâu tự tử

Ngày 12/5, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi My Oanh (25 tuổi, trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Bùi My Oanh. (Ảnh: B.Đ)

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 18/4, Công an huyện Đại Lộc tiếp nhận thông tin ông P.V.B. (45 tuổi, trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) tự tử bằng thuốc trừ sâu. Người nhà cho rằng cái chết của ông B. liên quan đến chuyện nợ nần do thua cờ bạc.

Qua kết quả điều tra ban đầu, công an xác định ngày 8/4, ông B. đánh bạc thua và vay của Oanh 50 triệu đồng.

Khi vay tiền, ông B. hẹn Oanh trả cả gốc lẫn lãi vào ngày 13/4. Nếu trễ hạn, ông B. sẽ giao chiếc xe máy của mình cho chủ nợ.

Ngày 13/4, khi bị Oanh đòi nợ, ông B. xin khất sang ngày hôm sau.

Ngày 14/4, Oanh liên tục gọi điện thoại nhưng ông B. không nghe máy. Bực tức, Oanh rủ 4 người khác mang hung khí sang nhà "con nợ".

Tại đây, ông B. tiếp tục xin được gia hạn thời gian trả nợ nhưng Oanh không đồng ý. Sau đó, nhóm của Oanh lấy xe của ông B.

Đến ngày 18/4, nghe tin ông B. uống thuốc trừ sâu tự tử, Oanh nhờ người mang xe trả lại cho gia đình ông B.