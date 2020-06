Thảm án ở Điện Biên: Mâu thuẫn từ việc vay mượn hàng tỷ đồng

Công an tỉnh Điện Biên vừa có những nhận định ban đầu về nguyên nhân dẫn đến vụ trọng án khiến 3 người chết, xảy ra vào sáng 20/6 tại thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vào lúc 9h sáng 20/6, Công an tỉnh Điện Biên nhận được tin báo của Công an huyện Tuần Giáo về việc khoảng 8h20 tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo xảy ra vụ trọng án làm 3 người chết, trong đó có 1 cặp vợ chồng.

Đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Các nạn nhân được xác định danh tính là: Đàm Văn Lực (SN 1963), trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo; Nguyễn Khánh Chung (SN 1967) và Trần Thị Thu (SN 1980, là vợ của ông Chung) cùng trú tại khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Vào thời gian trên, vợ chồng ông Nguyễn Khánh Chung, Trần Thị Thu dẫn theo nhiều người chưa xác định danh tính đến nhà Đàm Văn Lực đòi nợ. Tại đây, Lực mở cổng cho ông Chung vào nhà rồi đóng cổng lại. Sau đó, Đàm Văn Lực cầm 2 con dao nhọn cán gỗ, dài khoảng 30cm đâm 2 nhát vào vùng bụng và phía sau lưng ông Chung, làm nạn nhân gục tại chỗ.

Lực sau đó tiếp tục chạy ra đuổi đâm bà Trần Thị Thu, làm nạn nhân chết tại mảnh ruộng ở phía trước nhà Lực khoảng 30 m. Sau đó, Lực quay về cổng nhà mình, đến cạnh chỗ ông Chung đang nằm và dùng dao đâm vào bụng mình tự sát.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cả 2 người đã thiệt mạng ngay sau đó.

Cổng nhà đối tượng Lực - nơi xảy ra vụ án.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Điện Biên khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp cùng Trung tâm Pháp y tỉnh, Viện kiểm sát tỉnh, Công an huyện Tuần Giáo và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu liên quan.

Tại hiện trường cơ quan điều tra phát hiện trên người nạn nhân Thu có 4 tờ giấy vay nợ (bản photo), với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, thể hiện bên cho vay là bà Trần Thị Thu, bên nợ là bà Nguyễn Thị Triệu (vợ Đàm Văn Lực).

Qua kết quả điều tra ban đầu, xác định nguyên nhân xảy ra án mạng là do mâu thuẫn về việc vay nợ tiền giữa 2 gia đình.

Cơ quan công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng đi cùng khi xảy ra sự việc sáng nay (được cho là được thuê đến để đòi nợ). Đến nay, có 4 đối tượng được cơ quan công an tạm giữ để điều tra.