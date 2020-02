Sửa kết quả xét nghiệm để bịa chuyện nhiễm corona, thanh niên Đà Nẵng bị xử lý

Ngày 3/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa làm rõ hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch corona của Phạm Hoàng Giang (SN 1999, trú phường Hòa Minh) và đang đề xuất các cơ quan hữu quan xử lý.

Cụ thể, Giang sử dụng tài khoản facebook mang tên “Giang Aiden” đăng tải hình ảnh kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona tại Trung tâm Y tế Liên Chiểu với thông tin kèm theo, gây hoang mang dư luận.

Làm việc với công an, thanh niên này khai, anh ta từng đi khám, điều trị sốt xuất huyết tại Trung tâm Y tế Liên Chiểu và bình phục đúng thời điểm bùng phát dịch viêm phổi cấp do virus corona ở Trung Quốc. Muốn "câu like" trên facebook, Giang chỉnh sửa hình ảnh kết quả xét nghiệm của mình thành nội dung dương tính với virus corona rồi dùng tài khoản cá nhân đăng tải, bình luận vào bài viết trong nhóm facebook công khai mang tên “FA thả thính làm quen".

Phạm Hoàng Giang tại Công an quận Liên Chiểu.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cũng lập hồ sơ, xử lý 2 phụ nữ đăng thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp nCoV. Ngày 27/1, bà Đ.T.Q. chia sẻ bài viết có nội dung: “Tại Nha Trang đã có rất nhiều người nhiễm virus từ khách du lịch Trung Quốc. Bộ Y tế Việt Nam vẫn giấu kín thông tin này” vào fanpage “Hội mua bán nhà và đất tại TP Đà Nẵng” và nhóm “Bất động sản Đà Nẵng”. Bài viết nhận gần 200 lượt like và hơn 150 bình luận.

Ngày 23/1, bà H.T.L. đăng lên facebook bài viết có nội dung: “Đà Nẵng phát hiện 2 ca nhiễm virus corona - Vũ Hán” kèm đường link bài báo “Phát hiện 2 người Trung Quốc ở Vũ Hán nghi bị viêm phổi cấp tại Sân bay Đà Nẵng”. Mặc dù có người vào bình luận rằng nội dung bà L. viết là sai sự thật nhưng bà vẫn không chỉnh sửa, để gây ra hiểu nhầm, tạo tâm lý hoang mang cho dư luận.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.