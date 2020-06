'Siêu trộm' trốn khỏi nhà tạm giữ: Xem xét kỷ luật nhiều cán bộ công an

Trả lời báo chí ngày 5/6, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin, nhiều cán bộ công an đang bị xem xét kỷ luật sau khi để Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1989, trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - bị bắt về tội trộm cắp tài sản) trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, cùng việc huy động lực lượng truy bắt Nguyễn Hồng Hạnh, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu công an huyện Vĩnh Linh báo cáo giải trình vụ việc để kẻ này trốn khỏi nhà tạm giữ công an huyện.

"Siêu trộm" Lê Hồng Hạnh dễ dàng đào tẩu khỏi nhà tạm giữ sau gần 4 tháng bị bắt. (Ảnh: QT)

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Trị cũng nhận được bản tường trình, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân cán bộ liên quan.

Trong đó, nhiều cán bộ từ cấp Trưởng công an huyện, Phó Trưởng công an huyện phụ trách thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đến các cán bộ chiến sĩ cấp dưới của công an huyện Vĩnh Linh sẽ được xem xét trách nhiệm liên quan đến việc để Nguyễn Hồng Hạnh trốn khỏi nhà tạm giữ.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Trị cũng sẽ xem xét hành vi “Thiếu trách nhiệm khi thi hành công vụ” đối với những cán bộ công an có liên quan đến sự việc.

Được biết, Nguyễn Hồng Hạnh bị Công an huyện Vĩnh Linh bắt giữ vào ngày 13/2 về tội trộm cắp tài sản. Hạnh cũng được đánh giá là một tên trộm liên tỉnh, có nhiều tiền án, tiền sự và được xác định là nguy hiểm.

Tuy nhiên, sau gần 4 tháng sau khi bị Công an huyện Vĩnh Linh bắt giữ, rạng sáng 10/5 Nguyễn Hồng Hạnh "đào tẩu" khỏi nhà tạm giữ của công an huyện này. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện cửa thông gió ở phòng tạm giữ Hạnh bị phá.

Sau khi để Hạnh "tẩu thoát" khỏi nhà tạm giữ, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) có thư gửi gia đình bố của Hạnh là ông Nguyễn Hồng Lĩnh (xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để vận động gia đình tìm kiếm, động viên Nguyễn Hồng Hạnh ra cơ quan công an đầu thú.

Theo nội dung thư kêu gọi, Nguyễn Hồng Hạnh là con trai của gia đình ông Nguyễn Hồng Lĩnh có hành vi vi phạm pháp luật đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh, nhưng bỏ trốn. Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh ra quyết định truy nã đối với Hạnh.

"Anh Hạnh không thể trốn lâu dài được mà cần phải trình diện cơ quan công an để làm rõ hành vi vi phạm luật của mình và hưởng lượng khoan hồng của nhà nước. Việc đầu thú của anh là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự...", nội dung thư kêu gọi đầu thú của Công an huyện Vĩnh Linh.

