Sẽ xử lý những YouTuber thông tin sai sự thật về cuộc vây bắt Tuấn ‘khỉ’

Ngày 3/2, đại diện UBND xã Trung An (Củ Chi, TP.HCM) cho biết đang rà soát, xem xét lập hồ sơ xử lý những người dân, YouTuber thông tin không đúng sự thật, gây cản trở lực lượng chức năng trong việc điều tra, truy bắt nghi can Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, người xả súng bắn chết 5 người ở Củ Chi).

"Trong khi lực lượng chức năng vây bắt nghi can, nhiều người dùng điện thoại quay lại rồi phát trên mạng xã hội, thông tin sai sự thật khiến việc vây bắt nghi phạm gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đang xem xét xử lý những người thông tin sai sự thật", đại diện UBND xã Trung An nói.

Người dân, YouTuber vây quanh hiện trường.

Sau khi Tuấn “khỉ” nổ súng bắn chết 5 người ở Củ Chi (4 người tại sới bạc và 1 người trên đường Tuấn tháo chạy), các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bình Phước cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng truy bắt tên này. Xác định nghi can lẩn trốn ở khu vực xã Trung An, cơ quan chức năng huy động hơn hơn 500 cảnh sát, xe bọc thép, chó nghiệp vụ…tổ chức vây bắt từ ngày 30/1 đến nay.

Trong quá trình này, nhiều người hiếu kì đến hiện trường theo dõi, bất chấp nguy hiểm. Có những người dân, YouTuber còn “xông vào trận địa” livestream, đưa thông tin không đúng sự thật.

Mặc dù cơ quan chức năng khuyến cáo, yêu cầu rời khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn, tránh cản trở công an làm việc nhưng nhiều người vẫn không chấp hành.

