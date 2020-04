Ra quyết định tạm giữ kẻ đâm nữ nhân viên soát vé xe buýt thiệt mạng

Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Gương (57 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về hành vi giết người.

Khoảng 15h30 ngày 31/3, tài xế Nguyễn Văn Đ. (65 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) điều khiển xe buýt BKS: 51B – 003xx chạy trên Tỉnh lộ 7 hướng từ Bến xe Củ Chi đi An Nhơn Tây. Trên xe lúc này có 6 hành khách và một nhân viên soát vé là bà L.T.M.T. (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Khi đến khu vực ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi thì Gương di chuyển lại phía sau bà T. đang ngồi ở hàng ghế thứ 2 bên phải.

Tại đây, Gương đã dùng hung khí đâm bà T. nhiều nhát vào người.

Phát hiện sự việc, tài xế Đ. bấm mở cửa xe thì bị Gương đâm trúng đuôi chân mày trái. Ông Đ. sau đó đã cầm ống kim loại chống trả và khống chế Gương, đưa bà T. vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trước đó.

Khi có mặt tại hiện trường, Công an xã An Nhơn Tây phát hiện Gương bị 1 vết thương thấu bụng không rõ nguyên nhân nên đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 3 con dao bằng kim loại, 1 ống kim loại, 2 điện thoại di động, 1 đôi dép nữ, 1 khăn vải.

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà T. là do sốc mất máu không hồi phục do đa vết thương đâm thủng phổi trái và đứt bó động mạch chủ sau bên phải.

