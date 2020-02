Phạt 5 triệu đồng với người tung 'tin vịt' dịch corona xuất hiện ở Lý Sơn

Trưa 11/2, trả lời VTC News, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, đến nay, cơ quan chức năng địa phương phát hiện 9 người tung tin thất thiệt liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV. Trong đó có 2 trường hợp vừa bị xử phạt hành chính là Trần Văn Danh (24 tuổi, trú huyện đảo Lý Sơn) và Phạm Thị Tuyết Linh (26 tuổi, trú huyện Bình Sơn).

"Linh và Danh đều nhận mức phạt hành chính 5 triệu đồng do tung tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đối với các trường hợp còn lại, chúng tôi đang củng cố hồ sơ để đưa ra mức xử lý. Trong số này có trường hợp chồng mâu thuẫn với vợ nên lên facebook ví vợ như virus corona", Đại tá Dương thông tin thêm.

Trần Văn Danh tại cơ quan công an. (Ảnh: H.N)

Khoảng 9h ngày 7/2, Trần Văn Danh sử dụng tài khoản Danh Ryker đăng tải dòng trạng thái: "Welcome anh Corona đã đến với Lý Sơn”. Trong khoảng thời gian ngắn, bài đăng này có hơn 4.000 lượt xem cùng rất nhiều lượt chia sẻ. Thời gian này, huyện đảo Lý Sơn đang vào mùa du lịch. Do đó thông tin trên khiến đông đảo người dân và du khách hết sức bất an.

Và khi cơ quan công an mời Danh đến trụ sở để làm việc, nam hướng dẫn viên này thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Còn Phạm Thị Tuyết Linh ngày 31/1 sử dụng tài khoản Ljnh Pham đăng tải lên facebook dòng trạng thái: “Một chú ở Bình Sơn đã bị dịch corona Vũ Hán, mọi người ra đường cẩn thận nha" khiến nhiều người hoang mang.

Liên quan đến tình hình dịch nCoV, ngành y tế Quảng Ngãi cho hay, đến thời điểm hiện tại, địa phương này chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus corona. Các ngành chức năng đang cách ly hơn 200 lao động Trung Quốc trở lại địa phương làm việc sau Tết.

