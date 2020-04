Phạt 15 triệu đồng sân golf mở cửa đón khách giữa đại dịch COVID-19

(VTC News) - Cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ kẻ trốn truy nã luôn thủ dao găm, bình xịt hơi cay trong người để phòng thân.

(VTC News) - Người nhà đưa thi thể ông Tư lên trụ sở UBND xã để yêu cầu làm rõ nguyên nhân ông này chết sau khi giằng co với công an.

(VTC News) - Sở TT-TT Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nội dung báo VTC News phản ánh cơ sở massage Trà My vẫn hoạt động trong thời gian cách ly xã hội.

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 cán bộ liên quan vụ Đường "Nhuệ".