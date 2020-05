Phá rừng quy mô lớn tại Kon Tum: Tỉnh chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển và mua bán lâm sản trái phép tại các huyện Kon Rẫy, Đắk Glei, Đắk Tô, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất điều tra, xử lý vụ án phá rừng (đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can) tại thôn Đăk Manh 1, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô.

Hình ảnh một vụ vận chuyển gỗ lậu ở Kon Tum.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu công an khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với vụ việc phá rừng tại các huyện Kon Rẫy, Đăk Glei theo thông tin báo chí phản ánh. Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh thường xuyên báo cáo, thỉnh thị ý kiến của Bộ Công an để có sự hỗ trợ kịp thời.

Đối với nội dung phản ánh về tình trạng phá rừng trái phép tại huyện Đăk Glei, Kon Rẫy và nội dung “có hộ gia đình người dân sau khi dẫn nhóm phóng viên vào rừng thì cứ 3h-4h sáng có người lạ hăm dọa nên phải chuyển gia đình sang địa phương khác sinh sống”, hiện tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, xác minh và kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi có kết quả điều tra, xác minh và xử lý vụ việc, UBND tỉnh Kon Tum sẽ báo cáo Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành trrung ương liên quan để chỉ đạo.

Video: Cận cảnh bãi khai thác gỗ trái phép ở Kon Tum