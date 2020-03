Nổ súng trong lúc đi đòi nợ, 3 thanh niên bị triệu tập

Ngày 20/3, lãnh đạo Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết, cơ quan điều tra vừa phối hợp với Công an thị xã An Nhơn triệu tập 3 nghi can để làm rõ hành vi sử dụng súng quân dụng.

Tối 17/3, Phạm Hữu Trí (31 tuổi), Phạm Trí Hoài (27 tuổi) và Nguyễn Văn Quốc (23 tuổi), cùng trú xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn đi chung xe máy đến nhà anh Đoàn Văn Phương (23 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến) để đòi nợ.

Anh Phương không có nhà, Quốc cãi nhau với ông Đoàn Văn Sọ (44 tuổi, bố của Phương) và Đoàn Văn Linh (19 tuổi, em của Phương). Ông Sọ cầm phảng phát bờ đe dọa để đuổi nhóm thanh niên trên ra khỏi nhà.

Bực tức, Trí rút súng bắn 2 phát lên trời rồi cả nhóm ra xe bỏ đi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 11/2019, Quốc cho anh Phương vay 15 triệu đồng, hẹn một tháng sau sẽ trả nhưng đến nay vẫn chưa trả.

