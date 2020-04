Nổ súng khống chế gần 40 người tụ tập đánh bạc trong đêm

Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa triệt phá, bắt giữ gần 40 người đánh bạc trong khu vườn rộng ở xã Bình Tâm, TP Tân An.

0h20 ngày 8/4, các trinh sát khống chế những người canh cổng rồi ập vào bên trong vườn, bắt quả tang nhóm người đang đánh bạc.

Hiện trường vụ việc.

Phát hiện lực lượng chức năng, một số con bạc nhảy xuống kênh tẩu thoát. Công an nổ súng, khống chế và bắt giữ lại gần 40 người.

Tang vật thu được gồm 1 bộ lắc tài xỉu, 1 cục nam châm, 1 bộ phát wifi, 1 tivi, 1 lap top, 2 máy bắn cá đã hỏng, 31 xe máy, 31 điện thoại di động, 3 ô tô và hơn 224 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, người tổ chức sòng bạc này là Mai Thế Phương (38 tuổi, ngụ TP Tân An). Phương cũng trực tiếp tham gia đánh bạc tại đây.

