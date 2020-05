Nợ 10 tỷ, Bí thư xã giết cháu vợ, dựng hiện trường giả để nhận tiền bảo hiểm

Sáng 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông báo về vụ án Thi thể trong ô tô cháy trơ khung tại Km 146+300, Quốc lộ 28, thuộc bon B’Nor, xã Đắk Son, huyện Đăk Glong, Đắk Nông. Tại cuộc họp báo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, ông Đỗ Văn Minh nợ tiền kinh doanh online cà phê trên mạng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Do đó, ông Minh đã vạch kế hoạch mua bảo hiểm và tạo hiện trường giả về vụ cháy xe, có người chết.

Liên quan đến thi thể trong xe bán tải cháy trơ khung được phát hiện tại huyện Đắk G'Long (tỉnh Đắk Nông), cơ quan chức năng tạm xác định, nạn nhân là anh Trần Nho V. (SN 1995, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà)- cháu vợ của ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng khám xét nhà của ông Minh.

Trước đó, khoảng 7h sáng 4/5, người dân đi trên Quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B'nơr, xã Đắk Som) phát hiện chiếc xe bán tải BKS 51C-715.70 (lưu thông hướng Đắk Nông – Lâm Đồng) bị cháy trơ khung, bên trong có một thi thể cũng bị cháy biến dạng nên gọi điện trình báo chính quyền địa phương.

Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định có dấu hiệu của một vụ án mạng, giết người rồi dựng hiện trường giả. Đến ngày 10/5, ông Đỗ Văn Minh bị bắt vì được cho là liên quan đến cái chết của anh Trần Nho V. và được đưa về tư gia tại thôn Tân Đức (xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) để khám xét.

Một số người dân sống xung quanh nhà ông Minh cho biết, thời gian qua ông có xảy ra mâu thuẫn to tiếng với một người cháu, giữa hai gia đình họ vì đang có xung đột nên không thấy qua lại.

Vì nghĩ thi thể trong xe là của ông Minh, người nhà đã tổ chức an táng.

Được biết, khi phát hiện xe ô tô của ông Minh bị cháy, người nhà của ông Minh đã trực tiếp tới hiện trường và phát hiện các vật dụng cá nhân liên quan nên nghĩ thi thể trong xe là của ông Minh. Ngay sau đó, gia đình cũng đã tổ chức an táng cho ông Minh, mà không hề biết rằng ông Minh còn sống và là người đầu tiên được xác định là có liên quan tới vụ án mạng này.