Nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình chém 2 công an nhập viện

Thông tin ban đầu, chiều tối 19/3, Công an phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình gây rối trước quán nhậu trên đường Âu Cơ.

Nhận thông tin, các cán bộ công an phường khẩn trương đến hiện trường giải quyết vụ việc. Thời điểm này, nhóm thanh niên có biểu hiện say xỉn và chống đối lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Cơ quan công an lấy lời khai đối với người liên quan đến vụ chém công an phường. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngay sau đó, nhóm thanh niên này cầm dao lao vào tấn công khiến 2 cán bộ công an làm nhiệm vụ bị thương ở đầu và tay, phải đưa đi cấp cứu.

Phát hiện sự việc, 1 nam thợ hồ trên đường đi làm về chạy đến can ngăn cũng bị nhóm đối thanh niên này làm trọng thương và được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngay sau khi tấn công lực lượng công an và người can ngăn, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan công an đã triệu tập một số nghi phạm trong nhóm tấn công công an lên lấy lời khai và truy tìm thêm những người liên quan.

