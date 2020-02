Nhờ vay tiền bất thành, rút súng giả đe dọa đối phương

Ngày 8/2, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, xử lý Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi) về việc dùng súng giả đe dọa người khác.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 7/2, Tuấn đến nơi ở của chị Trần Thị Ái My (35 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) để nhờ chị My vay giúp tiền nhưng không được.

Lúc này, Tuấn quay ra đánh chị My. Thấy vậy, anh Hải (bạn trai chị My) đến can ngăn thì bị Tuấn rút một vật giống súng đe dọa. Chị My sau đó báo sự việc lên công an.

Đến 20h cùng ngày, công an mời Tuấn đến trụ sở làm việc. Tại đây, công an thu giữ một vật giống súng ngắn (màu đen), dài khoảng 15cm, không có búa đập, không có hộp tiếp đạn, thân súng có vị trí tiếp gas (loại hộp quẹt ga hình dạng khẩu súng).

Tuấn cho biết đã dùng vật trên để giả súng đe dọa anh Hải, sau đó tẩu thoát và bị công an bắt giữ.

