Nhảy lầu trốn công an, một con bạc thiệt mạng

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 14 người để điều tra về hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và hoàn tất hồ sơ để khởi tố.

Theo điều tra ban đầu, Trương Văn Lợi (36 tuổi) thuê nhà số 24 đường An Thượng 20, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn rồi giao cho người tên Chiến (trú đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà) quản lý và bán cà phê.

Từ ngày 31/3, Chiến, Lợi và Phạm Văn Trí (30 tuổi) tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa để các con bạc chơi, thu tiền xâu chia nhau.

Lê Văn Lợi cùng các con bạc bị bắt giữ.

14h30 ngày 1/4, Đội CSHS Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Mỹ An đồng loạt ập vào căn nhà trên, bắt quả tang 14 người đang xóc đĩa ăn tiền. Khi thấy lực lượng chức năng, các con bạc bỏ chạy, 5 người liều lĩnh nhảy từ tầng 3 sang mái nhà hàng xóm để thoát thân, 1 người không may chết tại chỗ.

Những người bị bắt quả tang gồm Trương Văn Lợi, Phạm Văn Trí, Trần Trung Định (29 tuổi), Nguyễn Văn Tứ (33 tuổi), Nguyễn Thành Phương (34 tuổi), Ngô Văn Thu (24 tuổi), Nguyễn Văn Anh Huy (27 tuổi), Nguyễn Văn Sỹ (33 tuổi), Trần Văn Gặp (31 tuổi), Nguyễn Hữu Tấn (31 tuổi), Lê Xuân Lộc (37 tuổi), Trần Ngọc Hưng (43 tuổi), Võ Dương Quốc Thịnh (29 tuối) và Nguyễn Trọng Hảo (22 tuổi).

3 người khác liên quan trong vụ việc là Võ Thị Bích (39 tuổi), Phan Thị Thanh Thủy (32 tuổi) và Nguyễn Hữu Phúc (45 tuổi).

Các con bạc ký vào biên bản phạm tội quả tang.

Công an thu giữ 45,6 triệu đồng trên chiếu bạc, tạm giữ 5 ô tô, 10 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan. Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Trương Văn Lợi và Phạm Văn Trí về hành vi Tổ chức đánh bạc, khởi tố 12 người khác về hành vi Đánh bạc.

Theo cơ quan công an, 14 người trên không chỉ vi phạm pháp luật về đánh bạc mà còn không tuân thủ Chỉ thị 16 của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19.

