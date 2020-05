Nhận hối lộ, 2 lãnh đạo cấp phòng của Chi cục Thủy sản Quảng Nam bị khởi tố

Ngày 5/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Việt (57 tuổi) - Trưởng phòng Tàu cá và dịch vụ tàu cá, ông Nguyễn Huỳnh Nam (40 tuổi) - Phó trưởng Phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (cùng thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam) về hành vi Nhận hối lộ.

2 ông Trần Quốc Việt và Nguyễn Huỳnh Nam bị khởi tố về hành vi Nhận hối lộ. (Ảnh: Minh Tuấn)

Trong đó, ông Việt bị bắt tạm giam 4 tháng, ông Nam bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Việt và ông Nam được xác định có liên quan đến vụ 20 ngư dân ở huyện Duy Xuyên trục lợi hơn 3 tỷ đồng.

Cụ thể, 2 người này được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra niêm phong. Trong quá trình kiểm tra, ông Việt và ông Nam phát hiện, lập biên bản máy niêm phong VX1700 bị hỏng, dây điện liên kết bị đứt.

Sau đó, cả hai nhận 70 triệu đồng để hứa hẹn bỏ qua lỗi vi phạm niêm phong, tạo cơ hội cho các chủ tàu được thanh toán hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu.

Liên quan đến việc hàng chục ngư dân ở huyện Duy Xuyên trục lợi hơn 3 tỷ đồng, tháng 11/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 người về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng đọc quyết định tạm giam 4 bị can. (Ảnh: B.Đ)

Theo đó, một số chủ tàu tại huyện Duy Xuyên không đánh bắt xa bờ nhưng vẫn gửi danh sách thuyền trưởng và thuyền viên cho các cơ quan chức năng xác nhận để hưởng tiền hỗ trợ nhiên liệu đánh bắt xa bờ theo chính sách của Chính phủ về khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và khai thác hải sản trên vùng biển xa.

Các chủ tàu mở niêm phong máy định vị tầm xa gửi cho các tàu cá đánh bắt xa bờ. Khi đến vùng khơi có tọa độ đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ tiền nhiên liệu theo quy định, các tàu này nhắn tin gửi về đơn vị chức năng nhằm làm thủ tục thanh toán tiền hỗ trợ nhiên liệu.

Hành vi trên gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3 tỷ đồng.