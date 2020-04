Nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch TP Phan Thiết bị đề nghị truy tố

Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Đại tá Phạm Thật - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ký kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can nguyên là cán bộ thuộc UBND TP Phan Thiết về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Các bị can bị truy tố gồm: ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết; ông Trần Hoàng Khôi, nguyên phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết; ông Phạm Thanh Thái, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên môi trường TP Phan Thiết; ông Nguyễn Trí và Lê Hoàng Anh Tân, nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường TP Phan Thiết; ông Lê Hồ Khải, nhân viên Phòng Tài nguyên môi trường TP Phan Thiết.

Theo đó, các bị can trên lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao đã cố ý thẩm định, tham mưu, ký quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật, tổng cộng 132 thửa với diện tích 170.987,3m2, làm phá vỡ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của TP Phan Thiết.

Ông Đỗ Ngọc Điệp - nguyên Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết.

Theo kết luận điều tra, bị can Điệp cố ý ký 32 quyết định chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, còn bị can Khôi ký 100 quyết định. Cụ thể, 32 thửa đất do bị can Điệp ký quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng sai quy định có diện tích 46.865m2, với giá trị gần 4,8 tỉ đồng. Còn 100 thửa đất do bị can Khôi ký có diện tích 124.122,3m2, với tổng giá trị gần 8,7 tỉ đồng.

Các bị can đã căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015), lấy cụm từ "khu dân cư nhà vườn" làm căn cứ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong khi những quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên đã hết hiệu lực, đồng thời cụm từ "khu dân cư nhà vườn" không phải là một loại đất theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Điệp biết rõ các căn cứ, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nhưng 32 hồ sơ trên lại không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xác định nhu cầu chính đáng và phù hợp với quy hoạch.

Và dù biết rõ bản đồ giấy quy hoạch sử dụng đất ở 2 xã Thiện Nghiệp và Phong Nẫm chưa hoàn thiện, đơn vị tư vấn chưa ký và chưa bàn giao nhưng bị can Điệp vẫn ký để giao cho những địa phương này sử dụng.

Trong 100 thửa đất mà bị can Khôi ký quyết định, có 77 thửa đã được Phòng Quản lý đô thị UBND TP Phan Thiết báo cáo vị trị nằm trong quy hoạch đất trồng cây lâu năm hoặc một phần đất xen lẫn với các loại đất khác chứ không phải là đất ở hoàn toàn.

Một số vị trí trong bản đồ giấy do các bị can ký cũng không phù hợp với bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của UBND TP. Phan Thiết do tỉnh Bình Thuận phê duyệt.

Ngoài bị can Điệp và Khôi, các bị can còn lại chịu trách nhiệm về việc thẩm định, tham mưu, trực tiếp ký tờ trình liên quan đến 132 thửa đất trên.