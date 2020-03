Người phụ nữ chạy Grab bị khách hàng chích roi điện cướp xe

Ngày 23/3, Công an Quận 12, TP.HCM cho biết đơn vị đang tích cực điều tra truy xét vụ cướp xe máy vừa xảy ra tại khu biệt thự ở phường Thạnh Xuân.

Rạng sáng 20/3, chị Trương Thị Lan Xuân (SN 1987, ngụ huyện Hóc Môn) là tài xế xe ôm công nghệ Grab điều khiển chiếc xe máy Yamaha Hayate đứng chờ khách ở trước siêu thị MM Mega Market (phường Tân Thới Hiệp).

Đến khoảng 1h30, một nam thanh niên đi bộ lại yêu cầu chị Xuân chở về khu biệt thự tại Thạnh Xuân. Sau khi thống nhất giá cả, chị Xuân đồng ý chở nam thanh niên đi mà không hề hay biết mình đang rơi vào cạm bẫy của tên cướp.

Khi đến trước một căn biệt thự trong khu dân cư này, đối tượng vờ đã đến nơi nên chị Xuân dừng xe. Vừa kịp hạ chân chống, đối tượng đã chích roi điện vào người chị Xuân “xẹt lửa” khiến nạn nhân té ngã xuống đường rồi cướp xe.

Trước lúc bỏ đi, tên cướp còn lục túi nạn nhân cướp thêm một chiếc điện thoại iPhone 7 Plus và gần 500 nghìn đồng tiền mặt. Do bị cướp bất ngờ và rạng sáng đường vắng người nên chị Xuân không dám tri hô. Chỉ khi tên cướp bỏ đi, nạn nhân mới đến công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an Quận 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh ở khu vực xung quanh để nhanh chóng truy bắt hung thủ gây án.