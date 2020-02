Nghi trộm chó, nam thanh niên bị dân làng đánh chết

Ngày 27/2, theo tin từ UBND xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), địa phương vừa xảy ra vụ án mạng làm 1 người chết, 1 người thương.

Được biết, khoảng 3h30 ngày 27/2, người dân xóm Đồng Nhân, xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) phát hiện 2 thanh niên ngồi trên xe máy nghi đi trộm chó nên hô hoán truy đuổi.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Sau khi chặn được xe máy, một số người dân quá khích đánh trọng thương hai thanh niên nói trên. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã nhanh chóng đến hiện trường thì phát hiện 2 nạn nhân nằm bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị đốt cháy và 3 con chó đã chết.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành (Nghệ An), một thanh niên chết trước khi đưa vào bệnh viện, người còn lại bị thương nặng.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp Công an huyện Yên Thành vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án.

Video: Hai thanh niên đi xe máy trộm chó

