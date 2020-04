Nghệ An bắt kẻ phản động chuyên sáng tác thơ văn chống đối chính quyền

Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giam Trần Đức Thạch (SN 1952, trú tại xóm 5, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 109 Bộ luật Hình sự. Đây là kẻ có bản chất chống đối chính quyền rất sâu sắc.

Trước đó, vào năm 2008, Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt Trần Đức Thạch 3 năm tù giam về tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Năm 2011 sau khi mãn hạn tù, Thạch về sinh sống ở xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu. Tại đây Thạch sống khép kín, không có quan hệ, tiếp xúc với xóm làng và tiếp tục có nhiều hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Bị can Trần Đức Thạch

Ngày 24/4/2013, Trần Đức Thành cùng một số đối tượng phản động, chống đối khác thành lập "Hội anh em dân chủ". Thạch được giao là trưởng đại diện miền Trung, có nhiệm vụ phát triển lực lượng, kết nạp người có cùng tư tưởng chống đội vào hội.

Theo kết luận của các cơ quan chức năng, "Hội anh em dân chủ" là tổ chức phản động trong nước, hoạt động theo tôn chỉ mục đích là đòi đa nguyên, đa đảng, chống Đảng Cộng sản Việt Nam tiến tới mục đích cuối cùng là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nhiều đối tượng trong "Hội anh em dân chủ" đã bị các cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý.

Sau khi thành lập "Hội anh em dân chủ", Trần Đức Thạch thường xuyên viết nhiều bài, sáng tác thơ văn để đăng tải lên trang Facebook cá nhân "Trần Đức Thạch" với nhiều nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt Thạch lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các sự kiện lớn về chính trị của đất nước để xuyên tạc sự thật, lịch sử, nói xấu lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Các vật chứng cơ quan công an thu giữ tại nhà Trần Đức Thạch

Trước những hành vi vi phạm trên, Công an tỉnh Nghệ An đã nhiều lần làm việc, yêu cầu Thạch cam kết từ bỏ các hành vi trên nhưng người này vẫn tiếp tục soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung phản động.

Ngày 23/4/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Thạch về hành vi Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Qua khám xét tại nhà riêng ở xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, cơ quan Công an thu giữ 2 điện thoại di động, 2 laptop, 1 máy tính bảng, 1 máy vi tính bàn và nhiều tài liệu liên quan khác của Trần Đức Thạch.

