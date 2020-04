Ngã thiệt mạng khi giằng co với công an, người nhà đưa thi thể lên trụ sở xã

Ngày 18/4, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cho biết, Công an huyện đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ ông Võ Văn Tư (46 tuổi, trú thôn Bình Hoài, xã Bình Giang) thiệt mạng sau khi giằng co với Công an xã Bình Giang.

Trước đó, tối 17/4, người dân đưa thi thể nạn nhân đến trụ sở UBND xã Bình Giang để yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Sau khi được các ngành chức năng vận động, hơn 1 tiếng sau, gia đình cùng lực lượng chức năng đưa thi thể của ông Tư về lại nhà để mai táng.

Người nhà đưa thi thể ông Tư tới trụ sở UBND xã. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo Đại tá Xuân, sáng 15/4, 3 cán bộ công an xã Bình Giang đến nhà và yêu cầu ông Võ Văn Tư về trụ sở công an xã để làm rõ việc ông này thường xuyên uống rượu và đánh đập vợ con.

Thời điểm này, ông Tư đang có hơi men trong người và không đồng ý theo lực lượng chức năng về trụ sở.

Khi bị công an khống chế, còng tay trái để áp giải, ông Tư giằng co và té ngã. Ngày 16/4, ông Tư được đưa ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Khoảng 14h ngày 17/4, nạn nhân không qua khỏi và được người nhà đưa thi thể về lo hậu sự.