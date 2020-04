Nam thanh niên giở trò đồi bại với người phụ nữ lang thang khai gì?

Ngày 19/4, Công an quận 5 (TP.HCM) tạm giữ Trương Gia Huy (21 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi dùng vũ lực quan hệ tình dục với người khác trái ý muốn.

Tại cơ quan công an, Huy khai, rạng sáng 18/4, Huy đang đứng tại giao lộ Ngô Quyền - Hồng Bàng thì nhìn thấy chị L.T.H. (43 tuổi, ngụ quận 10) đi bộ một mình.Thấy chị H. có biểu hiện không bình thường, khờ khạo nên Huy nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Huy chạy xe máy bám theo chị H., khi đến đường Lão Tử thì Huy đứng chờ chị H. ở đầu con hẻm và ép buộc chị H. quan hệ tình dục.

Khi đang thực hiện hành vi đồi bại, Huy phát hiện một người đang đi vào con hẻm nên lái xe máy bỏ đi.

Trương Gia Huy bị tạm giam để điều tra.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 18/4, người đàn ông ngụ ở hẻm trên đường Lão Tử (phường 11, quận 5) đang ở trong nhà thì nghe tiếng ồn nên mở cửa sổ ra xem thì phát hiện một thanh niên mặc áo của hãng xe công nghệ Be có hành vi sàm sỡ, dùng vũ lực định hiếp dâm một phụ nữ có biểu hiện tâm thần nên quay clip.

Sau khi giám định đoạn clip, Công an xác định nam thanh niên có những hành vi sàm sỡ, cởi quần người phụ nữ nhưng bị chống cự nên lấy trong cốp xe máy BKS 48H1-01870 ra một vật nghi là dao để đe doạ.

Bị hại được xác định là L.T.H., có biểu hiện nghi vấn tâm thần nên không thể làm việc.

Qua biển số xe, Công an quận 5 xác định chủ sở hữu là nam thanh niên ngụ ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Làm việc với công an, người này cho biết có chạy xe Be, đến đầu tháng 4 thì về quê nên cho bạn là Huy mượn xe và tài khoản Be để chạy xe kiếm tiền trong mùa dịch.

Hiện Công an quận 5 đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý sự việc.

Video: Nam thanh niên dùng dao khống chế, giở trò đồi bại với người phụ nữ