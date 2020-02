Nam sinh viên móc ngoặc với anh trai lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Ngày 19/2, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Xeo Văn Đại (SN 1993), Xeo Văn Lâm (SN 1983, đều trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) và Ven Thị Thủy (SN 1992, trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi mua bán người.

Đại và Lâm là hai anh em ruột bị tạm giam; còn Thủy được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai anh em Đại và Lâm tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào giữa năm 2019, Công an huyện Tương Dương nhận được đơn của chị C.T.T. (SN 1979, trú tại xã Yên Hòa) tố cáo 2 anh em Xeo Văn Đại, Xeo Văn Lâm, cùng Ven Thị Thủy lừa bán chị sang Trung Quốc.

Ngay sau đó, Công an huyện Tương Dương xác lập Chuyên án mang bí số 120N để đấu tranh. Quá trình điều tra, xác định được đường dây buôn người gồm các đối tượng trên.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng đều rời khỏi địa phương. Vào dịp giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban chuyên án tập trung lực lượng bắt giữ những kẻ trên.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện, bước đầu Đại, Lâm và Thủy nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cụ thể, vào khoảng tháng 3/2013, Xeo Văn Đại (lúc này đang là sinh viên của một trường cao đẳng nghề tại TP Vinh) gặp và quen với Ven Thị Thủy. Biết Thủy từng sinh sống tại Trung Quốc nên Đại đặt vấn đề, có người nhà muốn đi Trung Quốc, nhờ Thủy đưa người sang đó bán lấy chồng với giá 60 triệu đồng/người.

Thủy liên hệ với người phụ nữ tên Thế đang sống tại Trung Quốc và cho biết sẽ trả 45 triệu đồng/người. Đại sau đó gọi cho anh trai là Xeo Văn Lâm nhờ tìm người muốn lấy chồng để đưa sang Trung Quốc bán và hứa sẽ trả công cho Lâm 10 triệu đồng.

Lâm đặt vấn đề sẽ đưa chị T. sang Trung Quốc làm công nhân trồng hoa với mức lương cao nên được chị T. đồng ý.

Lâm chở chị T. ra Quốc lộ 7A cùng đón xe xuống TP Vinh gặp Đại. Tại đây, Đại đưa chị T. và Lâm đến phòng trọ của Thủy. Đồng thời, Đại bảo Thủy đưa trước cho Lâm 5 triệu đồng.

2 ngày sau, Thủy đón xe khách đưa chị T. ra cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Tại đây, Thế đón và đưa chị T. vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, sau đó bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 6 vạn nhân dân tệ (khoảng 190 triệu đồng).

Một tháng sau, Thế chuyển 45 triệu đồng cho Thủy. Thủy giữ 15 triệu đồng và đưa cho Đại 30 triệu đồng.

Đến tháng 6/2019, chị T. mới trốn được trở về Việt Nam và làm đơn tố cáo những kẻ đã hại mình.

