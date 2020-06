Mâu thuẫn vợ chồng, con rể đâm chết bố vợ

Chiều 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với Công an huyện Hòa Vang cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ án con rể giết bố vợ xảy ra trên địa bàn xã Hòa Phong.

Thông tin ban đầu, gần đây Dương Văn Tuấn (24 tuổi, trú thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) xảy ra mâu thuẫn với vợ nên người vợ bỏ về nhà cha ruột là ông Nguyễn văn Can ở thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong) để ở.

Dương Văn Tuấn.

Tuấn gọi điện yêu cầu vợ về nhà nhưng không được. Khoảng 14h ngày 12/6, Tuấn đến nhà ông Can tìm vợ và vợ chồng lại cãi vã.

Thấy hai con to tiếng, ông Can đứng ra can ngăn. Bực tức, Tuấn rút dao đâm ông Can từ phía sau lưng, xuyên thấu phổi khiến ông Can chết ngay sau đó.

Sau khi đâm chết bố vợ, Tuấn đến trụ sở công an để tự thú. Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra.