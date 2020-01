Chiều 29/1, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ súng khiến 4 người chết. Lãnh đạo Công an huyện Củ Chi cho biết đang ở hiện trường điều tra nguyên nhân vụ nổ súng.

Trả lời VTC News, lãnh đạo UBND xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi xác nhận có sự việc trên.

“Hiện tôi đang ở hiện trường vụ án, công an đang khám nghiệm hiện trường nên sẽ thông tin cho báo chí sau”, vị lãnh đạo này thông tin.

Trưa cùng ngày, nhóm người tổ chức đá gà, đánh bài… tại khu vực ấp 5, xã Tân Thạnh Đông và xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, người dân nghe tiếng nổ súng, khi chạy đến thì phát hiện 4 người đã chết.

Hiện trường vụ án.

Công an phong tỏa tại hiện trường có 4 người chết.