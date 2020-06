Mâu thuẫn trong bữa nhậu, người bị chém lìa tay, người bỏ mạng

Chiều 23/6, ông Bùi Văn Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát, đánh nhau khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, Vũ Văn Úy (SN 1994), Đỗ Xuân Tuấn (sinh năm 1984), Bùi Văn Luận (SN 1993) cùng trú tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ ngồi uống rượu với nhau.

Đến khoảng 10h, giữa Tuấn và Luận xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau, Tuấn bị Luận dùng dao chém đứt lìa bàn tay trái, sau đó Tuấn dùng dao đâm liên tiếp vào người của Luận.

Hậu quả, Bùi Văn Luận bị rách da đầu; bị đâm thấu ngực, mạn sườn trái và bắp tay phải, dù được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ nhưng do vết thương nặng nên nạn nhân không qua khỏi.

Đỗ Xuân Tuấn bị đứt lìa bàn tay trái, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Nhận được tin báo, Công an xã Trường Yên có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi bệnh viện. Đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, bảo vệ hiện trường.