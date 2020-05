Mâu thuẫn tình cảm, đâm chết bạn trước sân nhà nghỉ

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án sập công trình xây dựng khiến 10 người chết, 14 người bị thương ở KCN Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam kẻ cầm dao xông vào trụ sở chém thượng úy công an bị thương.