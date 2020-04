Mạo danh cảnh sát, mang súng đi cướp thuốc lá lậu

Sáng 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 thanh niên giả danh công an để cướp.

3 đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Công Đức (24 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành), Hà Châu Ngọc Tuấn (21 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), Nguyễn Phúc Hậu (23 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức).

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 24/3, Đức thuê ô tô 7 chỗ chở Tuấn và Hậu chạy về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tìm người buôn lậu thuốc lá ngoại để chặn đường cướp.

Đến xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, nhóm này phát hiện anh Lê Phúc Luân (33 tuổi) chạy xe máy chở thùng xốp phía sau, nghi là thuốc lá lậu nên áp sát, ép xe vào lề đường. Nghi ngờ đây là công an “dỏm”, anh Luân chạy vào nhà dân tri hô khiến nhóm cướp tháo chạy.

Phát hiện sự việc, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đang tuần tra trên đường đuổi theo ô tô. Qua khoảng 5km, cảnh sát khống chế, bắt giữ Tuấn và Đức. Hậu bỏ chạy nhưng cũng bị bắt giữ sau đó.

Kiểm tra xe, cảnh sát phát hiện 1 khẩu súng, 3 viên đạn màu xanh, 9 viên đạn công cụ hỗ trợ, 1 roi điện, 1 bình gas, 1 gậy ba khúc.

3 thanh niên khai nhận, khi đi trên đường, nhóm này phát hiện nhiều người chở thuốc lá lậu nên rủ nhau giả danh cảnh sát hình sự để đi cướp.