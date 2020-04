Lén lút hoạt động trong thời gian cách ly, 7 cơ sở bị phạt hơn 70 triệu đồng

Trước nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, ngày 19/3, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định tạm dừng tất cả các dịch vụ vui chơi giải trí và tập trung đông người trên địa bàn gồm: biểu diễn nghệ thuật, các cơ cở kinh doanh karaoke, quán bar, điểm xông hơi, massage, các điểm cung cấp trò chơi điện tử internet.

Thời gian tạm dừng các hoạt động trên bắt đầu từ 0h00 ngày 20/3 cho đến khi có thông báo mới.

Bắc Ninh tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí và các hoạt động kinh doanh dịch vụ từ 0h00 ngày 20/3/2020 để phòng dịch COVID-19.

Tuy nhiên, qua công tác tuần tra, kiểm soát trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, Công an TP Bắc Ninh phát hiện và xử phạt 7 cơ sở kinh doanh massage, karaoke với số tiền 72,5 triệu đồng với các lỗi như không tạm dừng hoạt động theo quy định và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Hồng Vỵ, Trưởng Công an TP Bắc Ninh (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, lực lượng công an đã phối hợp với UBND các phường tuyên truyền, vận động đến các cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

“Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng của Công an TP Bắc Ninh phát hiện, bắt quả tang các cơ sở này vẫn lén lút hoạt động, bất chấp lệnh tạm dừng của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Hiện, các cơ sở kinh doanh này bị chúng tôi tạm giữ giấy phép hoạt động, xử phạt hành chính và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.” Đại tá Nguyễn Hồng Vỵ cho biết thêm.

Một trong 7 cơ sở kinh doanh massage, karaoke ở TP Bắc Ninh vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 6/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn đình chỉ công tác 7 ngày đối với ông Phạm Quyết Tiên, Chủ tịch UBND phường Đông Ngàn vì để quán karaoke “Sao Băng” tại phường Đông Ngàn (thị xã Từ Sơn) hoạt động trong thời gian cách ly.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nêu rõ người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm về việc lây nhiễm dịch bệnh tại địa phương do không chấp hành nghiêm việc thực hiện các biện pháp cách ly và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra các vi phạm trên địa bàn.

