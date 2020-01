Lấy chậu mai để trừ nợ, kẻ cho vay nặng lãi bị bắt

Ngày 19/1, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trường Hận (36 tuổi, ở khu vực Nam Phương Danh, phường Đập Đá) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, anh K. (xã Nhơn Hậu) vay Hận gần 20 triệu đồng. Anh trả lãi nhiều lần với tổng số tiền vượt quá 20 triệu nhưng số nợ gốc vẫn còn nguyên.

Mới đây, Hận đưa người đến nhà anh K. để lấy nợ, nhưng anh không có tiền trả. Do đó, Hận tiếp tục cho nhiều thanh niên đến vườn mai của anh K. cưỡng đoạt chậu mai trị giá hơn 25 triệu đồng để trừ nợ.

Nhận được tin báo, công an thị xã An Nhơn đến bắt quả tang nhóm người của Hận đang chở chậu hoa mai từ vườn của anh K. Mở rộng điều tra, công an phát hiện thêm nhiều tài liệu chứng minh hoạt động cho vay nặng lãi của Hận.