Lập Fanpage mạo danh để thu mua sổ BHXH, cô gái bị phạt 15 triệu đồng

Ngô Thị Thúy Kiều lúc bị triệu tập. (Ảnh: Song Ngư)

Ngày 7/5, Công an tỉnh Bình Dương và Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Ngô Thị Thúy Kiều (29 tuổi, tạm trú quận 12, TP.HCM) số tiền 15 triệu đồng do có hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.

Kiều được xác định đã tạo trang Fanpage Facebook mạo danh Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) Bình Dương để gom, thu mua sổ BHXH của người lao động.

Qua xác minh, ngày 9/4, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bình Dương xử lý, gỡ bỏ hoàn toàn trang Facebook mạo danh BHXH tỉnh Bình Dương và các trang Facebook tổ chức thu mua sổ BHXH khác.

Đến ngày 13/4, Công an tỉnh Bình Dương triệu tập Ngô Thị Thúy Kiều để làm rõ hành vi mạo danh cơ quan BHXH và thu mua sổ BHXH.

Qua làm việc, Kiều thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái và cam kết không tái phạm.

