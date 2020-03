Làm rõ clip con gái ngược đãi mẹ già ở An Giang

Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ hành vi ngược đãi cha mẹ đối với bà Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi; ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Nạn nhân là cụ bà N.T.L. (mẹ ruột bà Mai), ngày 12/2, cụ bà qua đời ở tuổi 87.

Bà Mai ngược đãi cụ L. (ảnh cắt từ clip).

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh bà Mai vừa tắm vừa đánh và chửi mắng mẹ ruột là bà N.T.L, mặc cho bà L. khóc lóc, van xin.

Thậm chí, bà Mai còn doạ sẽ bóp cổ bà L. tới chết nếu bà L. không chịu nín khóc.

Nắm được sự việc, Công an huyện Tri Tôn nhanh chóng chỉ đạo Công an xã Cô Tô xác minh.

“Bước đầu, khi được Công an xã Cô Tô mời lên làm việc, bà Mai đã thừa nhận hành vi sai trái của mình rồi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra thêm xem người này có ngược đãi với mẹ ruột của mình những lần trước nữa hay không để làm cơ sở khởi tố vụ án hình sự”, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn thông tin.

