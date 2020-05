‘Kiều nữ’ và em trai mua bán ma túy liên tỉnh

(VTC News) - Lực lượng Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) nổ súng ngay trước cổng Đại học Hải Phòng, trấn áp 2 nhóm thanh niên hỗn chiến.

(VTC News) - Bộ Công an ra quyết định truy nã Huỳnh Thanh Sang – Giám đốc Công ty SSKEY làm giả hợp đồng, chiếm đoạt tiền của người góp vốn rồi bỏ trốn.

(VTC News) - Sợ cháu bị tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, chú của Thắng thỏa thuận với cha của nạn nhân tráo người khi công an yêu cầu bé gái đi khám tại bệnh viện.

(VTC News) - H. lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe rồi lên mạng đăng ảnh khoe "chiến tích", sau đó bị công an triệu tập và phạt xử phạt 4,2 triệu đồng.

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Doãn Vạn (SN 1966, trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ) về tội giết người.