Không trả 7 tỷ đồng, 2 người Pháp bị chủ nợ bắt cóc

Ngày 28/3,Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này vừa bắt 8 người tham gia bắt giữ người trái pháp luật tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h20 ngày 26/3, một nhóm gồm 10 người đeo khẩu trang, đi trên 3 xe ô tô, trèo tường vào nhà A2/9, Khu dân cư An Thới, phường Bùi Hữu Nghĩa.

Nhóm này dùng đá đập ổ khóa mở cửa vào bên trong nhà, khống chết bắt giữ 4 người (trong đó có 2 người quốc tịch Pháp) đưa lên ô tô và chạy về hướng TP.HCM.

6 người bị bắt giữ.

Nắm thông tin, Công an TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, xác minh. Đến 11h30 cùng ngày, lực lượng công an bắt được 4 người gồm: Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn Hero, sinh năm 1978, ngụ TP.HCM), Ngô Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1972, ngụ TP.HCM), Nguyễn Bá An (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Minh Vương (sinh năm 1988, ngụ TP.HCM). Công an giải cứu an toàn cho 4 bị hại.

Đến 13h30 ngày 27/3, lực lượng công an bắt giữ thêm 4 người gồm: Lê Văn Dương (sinh năm 1989, ngụ TP.HCM), Nguyễn Phước Thuận (sinh năm 1985, ngụ TP.HCM), Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1991, ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Hiếu (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Qua điều tra ban đầu, 4 bị hại vay nợ của Tuấn Hero số tiền 7 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả. Các bị hại trốn về TP Cần Thơ nên bị nhóm người của Tuấn Hero truy tìm, khống chế để đòi nợ.

Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

