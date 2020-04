Không có tiền biếu cha mẹ, cô gái 19 tuổi bịa chuyện bị cướp

Nguyễn Ngọc Huỳnh Như tại cơ quan công an.

Ngày 15/4, Công an phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Ngọc Huỳnh Như (19 tuổi, ngụ phường 3, TP Tân An) về hành vi báo tin giả.

14h30 ngày 13/4, Như đến Công an phường 2 trình báo cô bị hai thanh niên cướp hàng trăm triệu đồng. Theo lời cô gái, sau khi rút tiền ở ngân hàng và đi được 500m, Như bị hai thanh niên đuổi theo xe, ép vào lề giật ba lô. Sau khi lấy toàn bộ số tiền 285,5 triệu đồng, 2 thanh niên này tẩu thoát ra hướng Quốc lộ 1.

Công an phường 2 cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tân An lập hồ sơ vụ việc, kiểm tra hiện trường và thu thập chứng cứ để điều tra.

Do rà soát không thấy dấu hiệu cướp tài sản, công an lấy lời khai của Như. Cô gái này thừa nhận báo tin giả.

“Do hứa cho tiền ba mẹ ruột sửa lại toàn bộ căn nhà nhưng vì làm ăn thua lỗ không có tiền, em mới nảy sinh ý định đó để gia đình không rầy la”, Như nói với cán bộ điều tra.

Video: ‘Ngũ soái’ chặn đường cướp tiền của tiểu thương