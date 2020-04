Khởi tố vụ án bé gái 3 tuổi thiệt mạng nghi bị mẹ và cha dượng bạo hành

Liên quan đến sự việc bé gái N.N.M.M (SN 2016, thường trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) thiệt mạng nghi do bị bạo hành, mới đây, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội danh "giết người", đồng thời tạm giữ hình sự đối với mẹ đẻ và cha dượng của nạn nhân.

Công an quận Đống Đa cũng bàn giao vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, để khởi tố bị can.

Tối 1/4, mạng xã hội đăng tải nội dung về vụ bé gái tên N.N.M.M (3 tuổi, tạm trú ở phường Phương Liên, quận Đống Đa) bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành đến chết khiến dư luận phẫn nộ.

Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, cháu bé bị cha dượng là N.M.T cùng mẹ ruột là N.T.L.A (trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) tra tấn dã man như thời trung cổ trong 24 ngày.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, sáng 30/3, bệnh viện tiếp nhận bé gái tên là M. trên người có nhiều thương tích, có dấu hiệu bạo hành. Tuy nhiên, bé gái này thiệt mạng ngay sau đó. Nạn nhân được đưa về quê ở Đông Anh để mai táng.

Ông Nguyễn Công Lương - Chủ tịch UBND xã Võng La (Đông Anh, Hà Nội) xác nhận, bé M. mất ngày 30/3 và được bà ngoại đưa về xã để an táng trong ngày.

Được biết, mẹ của bé gái này có 3 đời chồng, bé gái là con của người chồng thứ hai.

"Cháu bé và mẹ không thường sinh sống tại địa phương mà sống ở Hà Nội. Sau khi cháu bé mất, bà ngoại cháu đăng tải hình ảnh của bé lên mạng xã hội để nói về sự bạo hành của cha dượng và mẹ đẻ", ông Lương cho hay.

Ông Lương chia sẻ thêm, chị L.A. và người chồng thứ 3 chưa có hôn thú và do không thường xuyên ở địa phương nên ông không nắm rõ việc cháu bé bị bạo hành hay không.

Ngày 1/4, sau khi nhận báo cáo sơ bộ từ Công an quận Đống Đa về vụ việc, Công an TP Hà Nội chỉ đạo bắt giữ khẩn cấp cặp vợ chồng L.A. và M.T. để điều tra, làm rõ sự việc.