Khởi tố nam thanh niên từ Hải Phòng vào Phú Quốc cho vay nặng lãi

Sáng 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú với Đỗ Văn Quý (31 tuổi, ngụ huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Đỗ Văn Quý tại cơ quan công an. (Ảnh: Văn Vũ)

Trước đó, ngày 18/2, Công an huyện Phú Quốc kiểm tra nơi tạm trú của Quý tại khu phố 4, thị trấn An Thới thì phát hiện nhiều tài liệu, sổ sách liên quan tới việc cho vay nặng lãi. Công an sau đó mời Quý về trụ sở làm việc.

Tại đây, Quý thừa nhận, khoảng tháng 5/2019, y từ Hải Phòng đến huyện Phú Quốc để hoạt động tín dụng đen.

Quý dùng tờ rơi quảng cáo cho vay tiền rồi dán vào cột điện, tường nhà dân ở huyện Phú Quốc.

Khi có người liên hệ vay tiền, Quý đưa ra quy định chỉ cho vay trả góp hàng ngày và trả tối đa không quá 1 tháng cho 1 lần vay với lãi suất dao động 12 - 20%/tháng (tức 144% - 240%/năm) tùy theo số tiền vay.

Với hình thức này, từ tháng 5/2019 đến thời điểm bị phát hiện, Quý cho gần 20 người vay số tiền trên trên 600 triệu đồng.

